XXXTentacion, ascolta il nuovo singolo ‘Hearteater’

La famiglia di XXXTentacion ha condiviso Hearteater, un nuovo brano estratto dal suo secondo LP postumo intitolato Bad Vibes Forever e in uscita entro la fine dell’anno. L’album sarà composto da una serie di brani a cui il rapper stava lavorando prima della morte, completati dal suo entourage con l’aiuto di diversi artisti tra cui Lil Wayne, Lil Nas X e Blink-182.

«Jahseh conservava molte canzoni, come School Shooter o Hearteater, in attesa che la sua carriera facesse un passo in avanti, così che potessero essere accolte meglio», ha spiegato il manager Solomon Sobande. «Molte delle cose a cui stava lavorando, idee quasi complete, avevano solo una strofa e un ritornello, in alcuni casi solo il beat. Per riempire questi vuoti abbiamo chiesto aiuto al meglio dell’industria». Il video di Hearteater uscirà venerdì 25 ottobre. Secondo la ricostruzione di XXL, la protagonista sarà Geneva, l’ex fidanzata che aveva accusato il rapper di abusi sessuali. Potete ascoltare il singolo poco sopra.