X Factor: Daniela Collu condurrà il secondo live

Niente conduzione da casa per Alessandro Cattelan, da ieri positivo al coronavirus e in isolamento a casa. Al suo posto sul palco del secondo live di X Factor ci sarà Daniela Collu, conduttrice di Hot Factor – la trasmissione di commenti a caldo che va in onda subito dopo le puntate del talent –, Strafactor e di Viva l’Italia su RTL 102.5.

Sarà lei, quindi, ad annunciare l’artista in ballottaggio con Eda Marì. Questa volta il nome verrà scelto dal pubblico, sulla base degli ascolti in streaming dei singoli presentati la settimana scorsa (se vi siete persi la puntata, recuperate qui le nostre pagelle). Solo uno dei due potrà continuare il percorso nello show.