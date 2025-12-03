X Factor 2025, le assegnazioni per la finale

Giovedì 4 dicembre si terrà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, la finale di X Factor 2025. Condotta da Giorgia, andrà in onda dalle ore 21 su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. A contendersi la vittoria saranno quattro concorrenti, uno per giudice: Rob (Paola Iezzi), Delia (Jake La Furia), EroCaddeo (Achille Lauro) e PierC (Francesco Gabbani). La cantante ospite è Laura Pausini.

Vedremo tre manche: My Song, Best of, Inedito. Nella prima a Rob è toccata Città vuota di Mina, a Delia Cu’ mme! di Robert Murolo e Mia Martini, a EroCaddeo Luce (Tramonti a Nord Est) di Elisa, a PierC Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper.

Nella manche Best of, a Rob sono state assegnate Un’emozione da poco di Anna Oxa, Bring Me to Life degli Evanescence, Ti sento dei Matia Bazar, mentre Delia se la vedrà con Sakura di Rosalía, Signor tenente/Brucia la terra rispettivamente di Giorgio Faletti e Kaballà (su musica di Nino Rota), Sei bellissima di Loredana Bertè.

Sempre nella manche Best of, EroCaddeo canterà E penso a te di Lucio Battisti, Sere nere di Tiziano Ferro, La cura di Franco Battiato, mentre PierC interpreterà I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmtih, Locked Out of Heaven di Bruno Mars, Bohemian Rhapsody dei Queen

Si sentiranno gli inediti: Cento ragazze di Rob, Sicilia bebda di Delia, Punto di EroCaddeo, Neve sporca di PierC. A questo link la digital cover con i profili dei quattro finalisti.