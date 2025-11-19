 X Factor 2025, inediti e assegnazioni dei giudici per il quinto Live | Rolling Stone Italia
X Factor 2025, inediti e assegnazioni dei giudici per il quinto Live

Oltre alle cover, che vanno da Anna Oxa a David Bowie ai Måneskin, si ascolteranno le nuove canzoni dei sette concorrenti ancora in gara. Due manche, due eliminati

Jake La Furia e Francesco Gabbani a X Factor 2025

Foto: Virginia Bettoja

Due manche, due eliminati. Nella quinta puntata di X Factor 2025 si ascolteranno i pezzi assegnati dai giudici, da David Bowie ad Anna Oxa passando per Eduardo De Crescenzo e i Måneskin, ma anche gli inediti dei sette cantanti ancora in gara.

Paola Iezzi ha assegnato Ain’t Nobody di Rufus & Chaka Khan a Viscardi e Un’emozione da poco di Anna Oxa a Rob, mentre Jake La Furia ha dato The Loneliest dei Måneskin a Tomasi e La Llorona di Chavela Vargas a Delia.

Ad Achille Lauro è rimasto un solo concorrente, EroCaddeo, che interpreterà Ancora di Eduardo De Crescenzo, mentre Francesco Gabbani ha dato Life on Mars? di David Bowie a PierC e Nei treni la notte di Frah Quintale a Tellynonpiangere.

Ma sarà anche la serata degli inediti in cui per la prima volta i concorrenti faranno ascoltare le loro canzoni che finiranno poi sui servizi di streaming: Cento ragazze (Rob), Scinneme ‘a cuollo (Viscardi), Tatuaggi (Tomasi), Sicilia bedda (Delia), Punto (EroCaddeo), Barche di carta (Tellynonpiangere), Neve sporca (PierC).

