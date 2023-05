X Factor 2023, ecco chi sono i nuovi giudici

News Musica

L’energia di Plenitude accende i riflettori sull’estate

La stagione dei festival e della musica dal vivo è alle porte, e mai come oggi è importante prestare attenzione al tema della sostenibilità. È qui che entra in campo l’energia di Plenitude, che sostiene alcuni tra i principali eventi dell’estate della musica, dal Primavera Sound all’Opera Festival, passando per The Island a Pantelleria.