X Factor 2023: al via i Bootcamp tra rock e animali formidabili

X Factor sfiora la maggiore età e, stasera, la diciassettesima edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle comincia a orbitare in zona live dopo le tre puntate di Audizioni registrate all’Allianz Cloud di Milano durante l’estate. Per i concorrenti che hanno ricevuto almeno tre sì è tempo di Bootcamp (5 e 12 ottobre), che arrivano, quest’anno, con una grande novità: per la prima volta, la giuria composta da Dargen D’Amico, Ambra Angiolini, Fedez e Morgan sceglierà in prima persona il roster con cui affronterà la gara (nelle edizioni precedenti le squadre erano assegnate dagli autori del programma).

Per questa fase i giudici rivedranno i volti dei 48 concorrenti passati alle Audition, divisi in 4 gruppi da 12. Ogni giudice potrà poi indicare i suoi tre preferiti da ogni gruppo. Rimane a sorteggio il nome del primo giudice a effettuare la selezione. Il processo termina quando ogni giudice avrà inserito 12 artisti nel suo roster. I Bootcamp serviranno a scremare questa prima rosa, arrivando a 5 concorrenti per giudice. E poi, prima dei live, le Home Visit, dove i giudici andranno a trovare i propri concorrenti per un testa-a-testa che decreterà i 3 nomi che ognuno porterà in gara ai live.

L’atmosfera si preannuncia caldissima, pronta a darci in pasto la nostra dose giornaliera di musica e intrattenimento. Le scintille d’altronde non sono mancate sul palco delle Audizioni, dove i giudici si sono riscaldati e i concorrenti hanno sfoderato le loro armi migliori.

Spiccano soprattutto gli Astromare, duo piano-batteria di diciassettenni che prendono il nome dall’albergo in cui suonano d’estate. Con un mash-up di Whole Lotta Shakin’ Goin’ On e Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis, dimostrano che il rock fa parte del loro DNA e si beccano quattro sì.

Poi ci sono gli Stunt Pilots, power trio trap-rock tutt’altro che nuovi sulle scene. Arrivano con Kiss di Prince e il frontman è Zo Vivaldi, polistrumentista, autore e outsider vero. Ci provano a pettinarlo con un parrucchiere per andare in tv, ma lui resiste, e la bellezza è proprio questa. In coda ma non ultimi tra i gruppi, i Sickteens da Reggio Emilia, che ci provano con la mossa “bravi ragazzi” e hanno già rubato il cuore di tutti gli adolescenti incollati allo schermo.

Non mancano naturalmente le Grandi Voci. Ci sono Simona Bonura e Angelica Bove (della seconda Morgan conia già il nome di scena: Angie Bowie, come l’exmoglie di David), capaci di far emozionare Ambra. Oppure Anna Castiglia, occhiali grandi e rappresentanza di un cantautorato ironico e intelligente (come sottolinea Fedez), Niccolò Selmi e Carmelo Genovese (aka Delvento) che cantano in un sussurro; Matteo Pierotti che si dice alieno e in effetti lo è, presentandosi con caschetto Beatles e un Franco Califano da manuale. A chiudere c’è Asia Leva, che usa il palco come una bomba a mano: vestita che sembra uscita da Neon Genesis Evangelion, si guadagna un posto ai Bootcamp flirtando con I Like It di Cardi B e definendosi «la Fedez femmina, mi odieranno quanto odiano te».

Non mancano le soddisfazioni per la quota “strano ma vero”, che ha trovato degni rappresentanti negli Isobel Kara, duo di amici con un certo feeling (forse una friendzone di mezzo?) che si dividono tra voce (lei, uscita da un quadro di Klimt) e strumento (lui, post-hippie che potrebbe essere John Lennon o nel cast di un film horror). Il loro pezzo si chiama La gallina e lei, Chiara, usa la voce come una cassa di risonanza.

Gli Animaux Formidables invece sono due boni intriganti (loro sì, coppia sposata) che suonano nei club, fanno venir voglia di Eyes Wide Shut e stregano Morgan.

Inizi promettenti, insomma. Vedremo se i Bootcamp ci regaleranno anche questa gioia. Non ci sono ancora notizie certe invece sulla presenza di Fedez ai live dopo i problemi di salute degli ultimi giorni, che lo vedono ancora in ospedale. Anche qui, seguiamo con attenzione.