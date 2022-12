X Factor 2022, trionfano i Santi Francesi

Finita ieri sera l’edizione 2022 di X Factor Italia che ha visto trionfare il duo Santi Francesi. La serata, in diretta dal Forum di Assago, ha visto i quattro finalisti sfidarsi in tre manche senza eliminazione: tutti sono arrivati alla fine, con la classifica letta da Francesca Michielin a fine puntata.

In fondo al podio i Tropea, terza classificata Linda, secondo posto per Beatrice Quinta. La premiazione:

Alessandro De Santis e Mario Francese, questi i nomi dei componenti del duo, facevano parte del roaster di Rkomi. Presentati alle lle selezioni con l’inedito Non è così male, hanno ottenuto da subito l’unanimità dei giudici. Tra i brani che li hanno portati alla vittoria le cover di Creep dei Radiohead, Somebody That I Used To Know di Gotye feat. Kimbra e When We Were Young dei The Killers, oltre a classici della canzone italiana come Ti voglio di Ornella Vanoni, Un ragazzo di strada dei Corvi.

Tra le esibizioni delle serata, menzione speciale ad Ambra Angiolini che ha cantato la sua hit T’Appartengo creando il momento nostalgia che vedrete rimbalzare più spesso sui social in questi giorni.

Ieri sera è arrivata anche la conferma che ci sarà una prossima stagione di X Factor. In Rai o su Sky? Chi lo sa.