X Factor 2021, le assegnazioni per il terzo Live

Adele, Nirvana, Gorillaz, Lana Del Rey, persino gli XTC e i CCCP. I giudici di X Factor hanno assegnato alle proprie squadre le cover che porteranno al secondo live che andrà in onda domani sera su Sky e in streaming su Now.

Ecco le assegnazioni suddivise per giudice.

Il roster di Manuel Agnelli:

Bengala Fire Making Plans for Nigel (XTC)

Erio The Greatest (Lana Del Rey)

Mutonia Sports (Viagra Boys)

Il roster di Hell Raton:

Baltimora Turning Tables (Adele)

Karakaz Feel Good Inc (Gorillaz)

Versailles In Bloom / Six Feet Under (Nirvana/Billie Eilish)

Il roster di Emma:

Le Endrigo Certi uomini (Francesco Bianconi)

gIANMARIA Io sto bene (CCCP)

Vale LP Stavo pensando a te (Fabri Fibra)

Il roster di Mika:

Fellow Nemesis (Benjamin Clementine)

Nika Paris Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco)

