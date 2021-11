X Factor 2021, le assegnazioni per il quarto Live (e occhio alla Giostra)

Tanto rock, un bel po’ di canzone d’autore, qualche pezzo pop ricercato. Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika hanno assegnato ai concorrenti di X Factor le cover che canteranno al quarto Live che andrà in onda domani sera, giovedì 18 novembre, su Sky e in streaming su Now.

Ecco le assegnazioni suddivise per giudice iniziando dal roster di Manuel Agnelli:

Bengala Fire Evil (Interpol)

Erio London Calling (The Clash)

Mutonia Gigantic (Pixies)

Il roster di Hell Raton:

Baltimora Un uomo che ti ama (Lucio Battisti)

Versailles Cercami (Renato Zero)

Il roster di Emma:

Le Endrigo Malamente (Cap. 1: Augurio) (Rosalía)

gIANMARIA Stella di mare (Lucio Dalla)

Il roster di Mika:

Fellow Anche fragile (Elisa)

Nika Paris Dernière dance (Indila)

Mika ha spiegato che all’inizio della puntata di domani ci sarà la Giostra: «È una presentazione di tutti gli inediti, con dei cut molto corti uno dopo l’altro. E poi alla fine della Giostra, uno eliminato secco». La seconda eliminazione arriverà dopo la manche delle cover.

Qui potete leggere le pagelle del terzo Live e qui il diario della puntata di Ludovico Tersigni.