X Factor 2021, le assegnazioni e i duetti della semifinale

Sono rimasti in cinque: Erio, Bengala Fire, gIANMARIA, Fellow, Baltimora. Domani sera, alla semifinale di X Factor, saranno chiamati a una doppia prova: interpretare due cover, di cui una in duetto con chi l’ha scritta e cantata per primo.

Tra le scelte interessanti, ma forse non particolarmente rischiose, Erio che rifà Street Spirit dei Radiohead o i Bengala Fire con un concentrato di Britishness di due diverse generazioni, i Kinks e i Fratellis. Chissà come se la caverà gIANMARIA con due pilastri della canzone italiana come Alexander Platz di Milva e Spaccacuore di e con Samuele Bersani.

Ci saranno quindi due manche. Nella prima i concorrenti duetteranno con La Rappresentante di Lista, Motta, Fulminacci, Benjamin Clementine e Bersani. Nella seconda interpreteranno una seconda cover.

Alla fine della puntata ci sarà un eliminato. L’unico ad avere ancora due cantanti in gara è Manuel Agnelli. Significa che, nel caso non dovessero uscire Erio o i Bengala Fire, un giudice arriverà alla finale senza concorrenti.

Ecco duetti e cover.

gIANMARIA (roster Emma)

Duetto: Spaccacuore con Samuele Bersani

Cover: Alexander Platz (Milva)

Fellow (roster Mika)

Duetto: I Won’t Complain con Benjamin Clementine

Cover: Dog Days Are Over (Florence + The Machine)

Erio (roster Manuel Agnelli)

Duetto: Amare con La Rappresentante di Lista

Cover: Street Spirit (Fade Out) (Radiohead)

Bengala Fire (roster Manuel Agnelli)

Duetto: Del tempo che passa la felicità con Motta

Cover: Sunny Afternoon/Chelsea Dagger (The Kinks/The Fratellis)

Baltimora (roster Hell Raton)

Duetto: Resistenza con Fulminacci

Cover: Altrove (Morgan)