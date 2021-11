X Factor 2021, le assegnazioni e gli inediti per il quinto Live

Le Endrigo ce la faranno con Karma Police dei Radiohead? Come se la caverà Nika Paris con Dua Lipa? E gIANMARIA con De Gregori?

I giudici di X Factor hanno assegnato le cover per il quinto Live che andrà in onda giovedì sera su Sky e in streaming su Now. C’è di tutto: pop, rock, canzone d’autore, qualche scelta perfettamente in linea con l’interprete, qualche azzardo.

Oltre alle cover, i sette cantanti rimasti in gara dovranno presentare gli inediti. Saranno migliori di quelli contenuti nel mixtape (qui la nostra classifica)?

Ecco le assegnazioni suddivise per giudice.

Il roster di Mika:

Nika Paris Don’t Start Now (Dua Lipa) e No Limit (inedito)

Fellow The Scientist (Coldplay) e Non farmi andare (inedito)

Il roster di Emma:

gIANMARIA Rimmel (Francesco De Gregori) e Senza saliva (inedito)

Le Endrigo Karma Police (Radiohead) e Panico (inedito)

Il roster di Manuel Agnelli:

Bengala Fire Girls & Boys (Blur) e Amaro mio (inedito)

Erio Bird Guhl (Antony & The Johnsons) e Fegato (inedito)

Il roster di Hell Raton:

Baltimora Stay (The Kid Laroi, Justin Bieber) e Baltimora (inedito)

