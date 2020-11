X Factor 2020: Purple Disco Machine & Sophie and the Giants apriranno il terzo live

È tutto pronto per il terzo live di X Factor 2020. La puntata di questa settimana sarà principalmente dedicata agli inediti, ma si aprirà con una performance particolare, in streaming e con una coreografia innovativa. Protagonisti Purple Disco Machine & Sophie and the Giants, che suoneranno uno dei brani più ascoltati – il singolo è doppio disco di platino – degli ultimi mesi: Hypnotize.

Dietro a Purple Disco Machine c’è Tino Piontek, un produttore e dj cresciuto a Dresda, in Germania Est, ascoltando Phil Collins, i Genesis e il rock, ma che ha trovato il successo suonando disco-house. Soulmatic, il suo unico album, è uscito nel 2017. Negli ultimi anni ha anche collezionato una lunga lista di remix per Dua Lipa, Lady Gaga (ha suonato anche al release party in streaming di Chromatica), Diplo, Mark Ronson, Foals, Fatboy Slim e altri. Il secondo LP Exotica uscirà l’anno prossimo: Piontek l’ha definito un disco particolarmente influenzato da suoni e atmosfere degli anni ’80.

I Sophie and the Giants, invece, sono una band indie inglese di Sheffield. Il nome della band, ha spiegato la cantante Sophie Scott in un’intervista, rappresenta l’obiettivo di «scrivere musica che ti faccia sentire più grande e capace di quello che sei». Tra le ispirazioni ci sono Blondie, Siouxsie and the Banshees e Alanis Morissette. Per ora hanno pubblicato alcuni singoli e l’EP Adolescence.

Sul palco del terzo live ci sarà anche Fedez, che tornerà a X Factor per presentare il suo ultimo singolo Bella Storia.