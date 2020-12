X Factor 14, le assegnazioni per la semifinale: sul palco anche i Verdena

Ci siamo quasi: dopo le polemiche dell’ultima puntata, in cui sono stati eliminati i Melancholia e Cmqmartina (qui le nostre pagelle), i giudici di X Factor hanno assegnato i brani che verranno interpretati giovedì sera, durante la semifinale.

La puntata sarà divisa in due parti. La prima sarà dedicata ai featuring: i Little Pieces of Marmelade duetteranno con Alberto Ferrari dei Verdena in Muori Delay, N.A.I.P. con Elio per La canzone mononota, Mydrama con Izi per Chic, Casadilego con Lazza per Catrame e Blind con Madame per Baby. Nella seconda parte, invece, si torna alle cover, con Gimme All Your Love degli Alabama Shakes (suonata dai Little Pieces of Marmelade), Milano Circonvallazione Esterna degli Afterhours (N.A.I.P.), Spigoli di Carl Brave (Mydrama), Lego House di Ed Sheeran (Casadilego) e Come Habla, un inedito di Blind sulla base di Good Times di Ghali.

I concorrenti meno votati delle due manche andranno al ballottaggio, poi scopriremo chi arriverà alla finale della prossima settimana.