X Factor 14, le assegnazioni per la finale

Ci siamo: giovedì sera andrà in onda l’ultima puntata di X Factor 2020, la finale. I concorrenti rimasti in gara sono quattro, uno per ogni giudice: Casadilego per Hell Raton, N.A.I.P. per Mika, Blind per Emma e i Little Pieces of Marmelade per Manuel Agnelli. La puntata sarà divisa in tre blocchi: i duetti con i giudici, il “best of” e infine gli inediti.

Iniziamo con i duetti: i Little Pieces of Marmelade faranno Veleno degli Afterhours, un classico di Hai paura del buio?, ovviamente con Manuel Agnelli; N.A.I.P. canterà Lollipop insieme a Mika; Blind farà La fine di Tiziano Ferro, cantata con Emma; Casadilego Stan di Eminem con Hell Raton.

Poi sarà il momento del best of, cioè dei piccoli medley con le migliori esibizioni di ogni concorrente. I Little Pieces of Marmelade suoneranno I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings degli Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes; N.A.I.P. la sua Attenti al Loop, Amandoti dei CCCP e Partecipo; Blind suonerà gli inediti Cicatrici e Affari tuoi, più una cover di Per me è importante dei Tiromancino (con un nuovo testo); Casadilego farà Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell.

Infine, la manche finale, tutta dedicata agli inediti: One cup of Happiness dei Little Pieces of Marmelade, Oh Oh Oh di N.A.I.P., Cuore nero di Blind e Vittoria di Casadilego.