Woodworm vola a Berlino con un festival

Woodworm, una delle etichette e management indipendenti più importanti in Italia, vola a Berlino dove organizza un festival con gli artisti di punta del suo roster. Si parte sabato 8 dicembre, sul palco del Bi Nuu, con Fast Animals and slow kids, I Ministri e il dj set di Appino oltre a Musica Mata per un after party assolutamente imperdibile.

Il festival prosegue il giorno dopo, sempre al Bi Nuu, con i Campos, La rappresentante di lista – in uscita con il primo disco per Woodworm, Go Go Diva – e Motta, nome di punta dell’etichetta, fra protagonisti musicali di quest’anno, vincitore di due Premi Tenco ed uno dei cantautori più apprezzati della nuova generazione.

Il Woodworm festival di Berlino sarà quindi un’occasione unica di promuovere all’estero alcune tra le band più apprezzate del panorama musicale italiano, grazie al contributo di Mibac, SIAE e nell’ambito di “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.

Per info e biglietti basta cliccare qui.