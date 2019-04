Woodstock 2019 è stato cancellato

Il festival di Woodstock è stato annullato. L’evento, che si sarebbe dovuto tenere quest’estate a Woodstock proprio in concomitanza dei 50 anni dal festival originario, è stato cancellato dalla Dentsu Aegis, l’agenzia finanziatrice.

“Nonostante il nostro tremendo investimento di tempo, risorse e impegno, non riteniamo che la produzione del festival possa essere portata avanti nel nome di Woodstock e assicurando la salute e la sicurezza degli artisti, i collaboratori e il pubblico” recita un comunicato ufficiale diffuso poco fa.

All’evento, che si sarebbe dovuto consumare dal 16 al 18 agosto 2019 a Watkins Glen, New York (poco distante dal sito originale), erano previsti nomi importanti in cartellone: da Jay Z a Robert Plant, da Santana agli Imagine Dragons.

Per quanto ufficiale, non è ancora chiaro se le vere cause dell’annullamento siano da imputare a effettive mancanze nella produzione oppure ai pochi biglietti venduti, come si vocifera.