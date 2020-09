‘Wonderwall’ degli Oasis è il singolo britpop più venduto degli anni ‘90 

Nel corso di una trasmissione di BBC Radio 2 dedicata alla storia della musica inglese degli anni ’90, Jo Whiley ha rivelato che Wonderwall degli Oasis è il singolo britpop che ha venduto di più in tutti gli anni ’90. La classifica, elaborata a partire dai dati di Official Charts Company, vede al secondo posto ancora i fratelli Gallagher, con Don’t Look Back in Anger, seguiti da Bitter Sweet Symphony dei Verve, Brimful of Asha dei Cornershop e Whatever, ancora degli Oasis. I Blur, invece, appaiono all’ottavo posto con Country House.

«Questa classifica mi ha riportato ai giorni di gloria delle Evening Session, quando il britpop dominava le radio. È difficile credere che siano davvero passati 25 anni», ha detto Whiley. «Wonderwall è sempre stata una canzone speciale per tante persone, non mi sorprende che sia al primo posto, è un inno. Tutta la classifica mi ha riportato a un periodo davvero speciale della musica pop britannica, c’erano tante canzoni geniali e tante band». Ecco la top 10:

1. Wonderwall – Oasis (1995)

2. Don’t Look Back In Anger – Oasis (1996)

3. Bitter Sweet Symphony – The Verve (1997)

4. D’You know What I Mean? – Oasis (1997)

5. Brimful Of Asha– Cornershop (1998)

6. The Drugs Don’t Work – The Verve (1997)

7. Whatever – Oasis (1994)

8. Country House – Blur (1995)

9. Roll with It – Oasis (1995)

10. Some Might Say – Oasis (1995)