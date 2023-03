‘Women Who Rock’, arriva la serie dedicata alle donne che hanno fatto la storia della musica

Women Who Rock è una serie dedicata alle donne che hanno scritto la storia della musica mondiale. Artiste uniche, pioniere, capaci di lottare per affermarsi in un ambiente dominato dagli uomini. Il documentario sarà diviso in quattro parti, la prima delle quali va in onda oggi, 8 marzo, per la festa delle donne, e vuole celebrare cantanti, musiciste, compositrici, più o meno conosciute, che hanno avuto un ruolo di rilievo in scene e generi musicali.

Il primo episodio vedrà la cantante Mavis Staples raccontare le leggende del passato che hanno segnato il blues di Chicago, il gospel e il soul. Parliamo di Ma Rainey, Sister Rosetta Tharpe, Wanda Jackson e Aretha Franklin, artiste che hanno aperto la strada alle altre donne della musica, come dimostra il debutto di Janis Joplin al Monterey Pop. Nel secondo episodio, invece, si parlerà di coloro che hanno preparato il terreno per l’era del punk attraverso le voci di Tori Amos, Joan Jett, Tina Weymouth.

Sarà poi il turno della rivoluzione MTV, un momento storico in cui le artiste subirono una forte pressione per sfruttare, il più possibile, la propria immagine. A svelare questi retroscena: Pat Benatar, Nancy Wylson e Aimee Mann. Nell’ultimo episodio, invece, si parlerà di coralità e di supporto femminile con Sheryl Crow, Bjork, Taylor Swift, Gwen Stefani e Billie Eilish che spiegheranno cosa significa, per loro, essere “una donna che spacca”.

L’appuntamento per vedere Women Who Rock è per stasera alle 21.15 su Sky Documentaries, in streaming solo su Now e disponibile on demand.

Noi ve ne mostriamo un estratto in anteprima dedicato a Nina Simone: