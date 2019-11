Willie Peyote suonerà al Forum di Apple per la Milano Music Week

In occasione della Milano Music Week, Apple Music presenta Everything we do is music: una serie di incontri dedicati alla musica tra performance, live listening e note inedite con cui celebrare la convivenza di diverse culture unite dalla musica. Ecco perché il Forum dentro lo store di Apple in Piazza Liberty si trasformerà in un palco perfetto per la musica dal vivo, con il primo appuntamento fissato per martedì 19 novembre alle ore 19 con il concerto di Willie Peyote.

Il rapper torinese presenterà il suo ultimo album Iodegradabile, lanciato dal singolo La Tua Futura Ex Moglie.