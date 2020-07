Will.i.am parla di Kanye presidente: «Un gioco pericoloso»

Il producer e membro dei Black Eyed Peas Will.i.am ha parlato della candidatura di Kanye West a presidente degli Stati Uniti, definendola «una cosa pericolosa con cui giocare».

Lo scorso 5 luglio West ha annunciato l’intenzione di correre per la Casa Bianca, affrontando così Joe Biden e Donald Trump. «Se non fai seriamente non giochi con un argomento del genere. Specialmente nel periodo in cui stiamo vivendo», ha detto Will al The Mirror.

«Ci sono tanti modi per aiutare le nostre comunità oltre alla politica. Non è necessario candidarsi per cambiare la vita delle persone. Negli ultimi anni sono tornato nel ghetto da dove provengo e ho fondato una scuola. Ho iniziato con 65 bambini, ora sono 720. I nostri ragazzi frequentano college che nessuno pensava avrebbero mai frequentato per studiare cose che nessuno pensava avrebbero mai studiato. Non serve essere un politico».