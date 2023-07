Will.i.am e Britney tornano a collaborare: tra poche ore uscirà ‘Mind Your Business’

You are now now rocking with Will.i.am and Britney bitch. Dopo settimane di rumor è arrivata la conferma: Will.i.am e Britney tornano a collaborare dieci anni dopo il successo di Scream and Shout . Ad annunciarlo sono stati proprio loro due, sui social, con un video.

Il nuovo singolo della coppia si chiama Mind Your Business e uscirà il 21 luglio. Per Britney è il secondo brano uscito dopo la fine della conservatorship. L’anno scorso ha pubblicato, in coppia con Elton John, il brano Hold Me Closer.

Per Britney e Will.i.am, Mind Your Business è la collaborazione numero 4 dopo Scream and Shout, appunto, e le album tracks Big Fat Bass (2011) e It Should Be Easy.