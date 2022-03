Will Butler ha lasciato gli Arcade Fire

Due giorni dopo che gli Arcade Fire hanno annunciato il loro prossimo album WE – e poche ore dopo che la band ha organizzato uno show a sorpresa a New York City – Will Butler, fratello minore del membro fondatore Win Butler, ha rivelato di aver lasciato la band.



“Ciao amici, ho lasciato gli Arcade Fire”, ha scritto Butler in una serie di tweet sabato. “Me ne sono andato alla fine dell’anno scorso, dopo aver finito il nuovo disco. Non c’è alcun motivo particolare, al di là del fatto che sono cambiato – e la band stessa è cambiata – negli ultimi 20 anni. È tempo di fare nuove esperienze”.



Hi friends—

I’ve left Arcade Fire — Will Butler (@butlerwills) March 19, 2022

Will Butler ha partecipato a WE, che gli Arcade Fire hanno registrato nel 2021, ma di recente non era sul palco durante i concerti del gruppo a New Orleans e New York City. Will — che ha suonato diversi strumenti, inclusi basso, sintetizzatori e percussioni — si è unito agli Arcade Fire nel 2003 ed ha partecipato a tutti album in studio della band da Funeral del 2004 al prossimo WE, in uscita il 6 maggio.



Butler ha twittato che ha “alcuni altri progetti in corso”, oltre a continuare il suo lavoro di attivista.



“Grazie a chiunque sia venuto ai concerto degli Arcade Fire, o abbia comprato un disco, o ami la nostra musica. È significativo far parte delle vostre vite. Grazie alla troupe, allo staff, al management, alle persone dell’etichetta, alle band, agli artisti e agli amici che hanno contribuito a dare vita alla nostra visione per così tanti anni”, ha aggiunto Butler, ribadendo che gli Arcade Fire “sono ancora i miei amici e la mia famiglia”.



Gli Arcade Fire, che stasera si esibiranno in un altro spettacolo di beneficenza a sorpresa al Bowery Ballroom di New York, non hanno ancora commentato l’annuncio di Will.

Da Rolling Stone USA