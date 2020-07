Will Butler, ecco ‘Surrender’, la nuova canzone del musicista degli Arcade Fire

Will Butler degli Arcade Fire ha pubblicato oggi una nuova canzone solista intitolata Surrender. È una specie di giocoso gospel-pop con tanto di battimano e call-and-response con un coro composto da Julie Shore (anche al piano), Sara Dobbs e Jenny Shore. Butler suona chitarra, bassi e sintetizzatore, Miles Francis la batteria.

La canzone è tratta dal nuovo album Generations’che uscirà il 25 settembre. «Se il mio primo album solista Policy era una raccolta di racconti brevi», ha detto Butler, «Generations è un romanzo: disperato, divertente e un po’ epico. In buona parte del disco chiedo: qual è il mio posto nella storia americana? E nell’America di oggi? Parlo in generale, ma anche di me, Will Butler, ricco, bianco, mormone, yankee, padre, immagino anche musicista. Che cosa faccio? Che cosa posso fare? Il disco lo chiede in continuazione, anche se non offre molte risposte».

L’album è stato inciso nel seminterrato della casa di Butler a Brooklyn e finito nel marzo 2020. Ecco la track list:

Outta Here

Bethlehem

Close My Eyes

I Don’t Know What I Don’t Know

Surrender

Hide It Away

Hard Times

Promised

Not Gonna Die

Fine