Jeff Tweedy dei Wilco pubblicherà una biografia

Jeff Tweedy, il frontman dei Wilco, racconterà la sua carriera ed evoluzione creativa in un libro intitolato Let’s Go (So We Can Get Back): A Memoir of Recording and Discording With Wilco, Etc., in uscita a novembre.

Nel libro il cantautore “guida i fan attraverso il suo processo creativo, dai primi anni con gli Uncle Tupelo fino alla scrittura di Summerteeth, Yankee Hotel Foxtrot, A Ghost is Born e oltre”, si legge nel comunicato stampa. Prima, però, la storia della sua infanzia a Belleville, i negozi di dischi di St. Louis, i club e le band della scena di Chicago.

«Credo che l’autobiografia sia divertente, disarmante e onesta», ha detto Tweedy. «Ho alcune storie da raccontare, e vorrei che questo libro sia una combinazione tra queste storie e le mie esperienze, una finestra sul mio processo creativo e, infine, un racconto di alcune delle cose che ho visto lavorando con altri artisti in studio, sul palco, nella mia cantina con i miei figli».