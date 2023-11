Whoopi Goldberg mostra Mahmood e Fiorello in un programma USA: «È meraviglioso»

«Non ci credo»: sono queste le parole utilizzate da Fiorello per commentare un video abbastanza incredibile. Ieri mattina, a Viva Radio 2, Fiorello e Mahmood hanno festeggiato il compleanno di Whoopi Goldberg travestendosi da suore. Ma non solo: Mahmood ha cantato I Will Follow Him circondato da un coro di monache tra cui il conduttore e Biggio.

Un momento che è molto piaciuto all’attrice di Sister Act che ha mandato in onda il video nel programma The View, in onda sull’americana ABC, in cui lei è presenza fissa: «Lasciatemi dire cosa è successo in Italia oggi. Sono stata omaggiata perché un intrattenitore italiano Fiorello e dal cantante Mahmood che hanno fatto una performance tributo di Sister Act in onore del mio compleanno. Meraviglioso». Ecco lo spezzone dello show:

Our own Whoopi Goldberg is celebrating her birthday by gifting her fellow co-hosts some goodies!

“I just feel like I should celebrate and have a good time for all those folks who didn’t get to get here.” https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/44P4QyAXnY

— The View (@TheView) November 13, 2023