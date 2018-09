‘Who Gives a Funk’, il festival itinerante di beneficenza inizia con King Charles

Il 13 settembre debutterà a Milano Who Gives a Funk – Music For Good, un progetto che consiste in una serie di concerti, tutti in location particolari, organizzati per raccogliere fondi e generare interesse attorno a cause di beneficenza. Il primo appuntamento sarà ospitato da Garage Italia, dove si esibiranno King Charles e Filo Vals. Charles è un polistrumentista della scena folk londinese, ha suonato con i Mumford & Sons e Noah and the Whale, e Filo Vals un giovane cantautore pop romano dalle influenze reggae.

I guadagni della vendita dei biglietti – che potete acquistare qui – saranno utilizzati per le cure di Luchia, una ragazza che combatte da 20 anni contro la tetraparesi spastico distonica. Il denaro raccolto pagherà un complesso intervento chirurgico che le permetterà, dopo un programma di rieducazione motoria, di diventare autonoma. Per tutte le informazioni, visitate il sito ufficiale.