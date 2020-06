White Stripes, un video live inedito per i 20 anni di ‘De Stijl’

De Stijl, il secondo album in studio dei White Stripes, compirà 20 anni il prossimo 20 giugno. Oltre alla ristampa annunciata a febbraio, Third Man Records festeggerà l’anniversario pubblicando una serie di contenuti su The Vault Subscription, la sezione a pagamento dell’etichetta. Si tratta di materiale inedito, b-sides, cover di AC/DC e Velvet Underground e i video di due concerti del tour del disco.

Da uno di questi due live – precisamente quello del 15 giugno 2000 al Jay’s Upstairs di Missoula, in Montana – è stato estratto il video appena pubblicato dall’etichetta, in cui la band suona Death Letter. «Era l’apice del tour», ha detto la band sui social, «e arriva direttamente dai nastri dell’archivio di Third Man Records».