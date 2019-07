‘What You Do For Love’, è uscito il nuovo singolo degli Skunk Anansie

What You Do For Love è il primo singolo inedito della band dopo Anarchytecture, il disco uscito nel 2016. Il nuovo brano arriva una settimana dopo l’inizio del lungo tour Europeo che celebra i 25 anni di carriera della band e l’uscita del live album 25LIVE@25 dello scorso gennaio. Il gruppo britannico capitanata da Skin ha deciso di suonarlo per la prima volta dal vivo in Italia, nel concerto di questa sera al Bologna Sonic Park.

La traccia indaga fino a che punto si è disposti a spingersi per amore e tutto ciò che di discutibile viene fatto per ottenere il potere: “Le canzoni più difficili da scrivere sono quelle politiche, per questo cerchiamo sempre di evitarle “, ha commentato Skin. “Si pensa che dovrebbero venir fuori istantaneamente, a causa del fastidio che provi, altrimenti non sarebbero sincere e si rischia di cadere in vecchi cliché. Questo è proprio uno di quei momenti di rabbia! Sembra sempre che l’amore sia la ragione per cui le persone compiono atti d’odio, ed è una cosa che non ho mai capito”.

Ecco le restanti date del tour in Italia:

07/07/19 Legnano (MI), c/o Rugby Sound Festival

08/07/19 Roma, Rock in Roma c/o Auditorium parco della musica (Cavea)

09/07/2019 Napoli, Arena Flegrea

10/07/2019 Noto (SR), Scalinata della Cattedrale