‘Western Stars’, la colonna sonora del doc di Springsteen ha una data d’uscita

Dopo la presentazione in pompa magna a Toronto, il live-performance movie di Western Stars, il nuovo album di Bruce Springsteen arriva al cinema il 2 e 3 dicembre. Nel frattempo il prossimo 25 ottobre uscirà però Western Stars – Songs From The Film (Columbia Records/Sony Music), la colonna sonora contenente tutti i brani live del lungometraggio che vede il debutto del Boss come regista insieme al suo collaboratore di lunga data Thom Zimny.

La colonna sonora è stata prodotta da Springsteen insieme a Ron Aniello ed è stata mixata e masterizzata rispettivamente da Bob Clearmountain e Bob Ludwing, lo stesso duo leggendario dietro al successo di Springsteen on Broadway.

Ecco la tracklist di Western Stars – Songs From The Film:

1. Hitch Hikin’

2. The Wayfarer

3. Tucson Train

4. Western Stars

5. Sleepy Joe’s Café

6. Drive Fast (The Stuntman)

7. Chasin’ Wild Horses

8. Sundown

9. Somewhere North of Nashville

10. Stones

11. There Goes My Miracle

12. Hello Sunshine

13. Moonlight Motel

14. Rhinestone Cowboy