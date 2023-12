‘Vultures’ di Kanye West e Ty Dolla Sign ha una nuova data d’uscita

L’ultimo giorno del 2023, 31 dicembre, potrebbe anche diventare il giorno della pubblicazione ufficiale di Vultures, il nuovo album di Kanye West e Ty Dolla Sign che solo ieri aveva fatto notizia per essere stato rimosso da Apple Music dopo che ne era stato annunciato il pre-save (forse dallo zampino di Nicki Minaj per l’inclusione di una sua strofa, probabilmente non del tutto autorizzata, nel brano New Body, presente nella tracklist).

Ora, invece, l’album è tornato visibile su Apple Music in modalità pre-release, completo di data d’uscita e tracklist, che comprende Everybody, Back to Me, Fuk Sumn, Time Moving Slow, Beg Forgiveness, So Good, Paid, Timbo Freestyle, Slide, New Body, Promotion, Vultures, Lifestyle, Drunk, Worship, River, Gun to my Head e Unlock.

Potremo dunque festeggiare anche noi l’arrivo dell’anno nuovo con un listening party di Vultures? Questo, ormai lo sappiamo, è tutto ancora da vedere.