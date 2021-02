Volete un nuovo album dei Bluvertigo? Morgan vi spiega come fare

A Morgan piace giocare sui social, ne abbiamo avuta prova in queste settimane con l’uscita di diversi inediti che erano stati proposti a Sanremo, con altre rivisitazioni della cosiddetta “musica seria” e poi tante altre sperimentazioni che si diverte a condividere con i propri fan. Ma stavolta la provocazione è quella in grado di mandare in fibrillazione chi ha amato una stagione che sembra irripetibile della musica italiana.

«Lo volete un nuovo album di inediti dei Bluvertigo?», ha scritto sui social. «Se arriviamo a 3000 “lo voglio” tra due mesi lo avrete».

Visto da come sono partiti i commenti, non tarderanno ad arrivare alla cifra stabilita. Ma non è solo un divertissement del cantautore, visto che da qualche tempo i rumor parlano di un progetto concreto che potrebbe riportare insieme la band che si era formata a Monza nel 1991 e che ha fra i suoi membri principali Morgan, Andy (Andrea Fumagalli), Livio Magnini e Sergio Carnevale, in grado di pubblicare la famosa “trilogia chimica”: Acidi e basi nel ’95, Metallo non metallo nel ’97 e Zero – ovvero la famosa nevicata dell’85 nel 1999.