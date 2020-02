Volete ascoltare il nuovo singolo dei Pearl Jam? Vi servono la luna e un telefono

A una settimana dalla data d’uscita ufficiale, i Pearl Jam hanno pubblicato una piccola anteprima del singolo Superblood Wolfmoon, secondo estratto dal nuovo album Gigaton. Per ascoltarla, basta puntare il telefono verso la luna.

Republic Records e lo studio Powster, infatti, hanno collaborato per dare vita a un’esperienza in realtà aumentata, accessibile attraverso la web app della band. Una volta scaricata l’applicazione, sarà sufficiente inquadrare la luna con il telefono per sbloccare l’anteprima di Superblood Wolfmoon, che uscirà ufficialmente il prossimo 18 febbraio.

“Siamo onorati di lavorare con i Pearl Jam. Utilizzando la tecnologia vogliamo dare vita alla loro musica, sfruttando gli elementi della natura che ispirano le loro canzoni”, ha detto il CEO di Powster Ste Thompson. “Questa collaborazione dimostra quanta energia creativa e innovazione abbiano messo nel loro nuovo album. Le nuove tecnologie possono scatenare il vero potenziale della musica, e cambiare il modo con cui i fan la ascoltano. Siamo entusiasti di collaborare con i Pearl Jam per mostrare ai fan la nuova direzione artistica del progetto”.

Superblood Wolfmoon uscirà ufficialmente il prossimo 19 febbraio. Gigaton, invece, sarà disponibile il 27 marzo.