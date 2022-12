Vodafone Happy ti porta al concerto dei Maroon 5 a Firenze

I Maroon 5 sono una delle band più famose al mondo. I numeri parlano da sé: oltre 50 milioni di ascoltatori mensili solo su Spotify. Un successo lungo vent’anni durante i quali Adam Levine e soci hanno pubblicato sette album in studio (l’ultimo, Jordi, è arrivato a giugno 2021), segnando il suono del pop per due decenni.

Tutti i fan italiani della band potranno finalmente rivedere i Maroon 5 dal vivo il 18 giugno a Firenze Rocks, nel capoluogo toscana. Naturalmente c’è grande attesa per il ritorno del gruppo in Italia e Vodafone ha pensato ad un modo per garantire un accesso anticipato ai suoi clienti: Vodafone Happy.

Vodafone Happy è il programma che premia la fedeltà dei clienti Vodafone che garantisce premi e sorprese continue tramite reward ricorrenti. Dopo aver dato la possibilità ai suoi clienti Happy di aggiudicarsi, in anticipo, i concerti per le due nuove date di Vasco Rossi a Bologna, ecco un’altra sorpresa: i membri Happy potranno accedere al pre-sale per il concerto dei Maroon 5 del 18 giugno.

L’accesso all’acquisto dei biglietti in prevendita per i clienti Happy sarà garantito il 14 e 15 dicembre, in anticipo rispetto alla vendita generale..

Questa iniziativa rientra in una serie di opportunità legate ai super eventi live previsti per il 2023 e destinate in esclusiva ai clienti di Vodafone Happy.

Trovate ulteriori informazioni su Vodafone Happy a questo link.