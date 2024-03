Vittoria and The Hyde Park: guarda il video di ‘Shadows By The Fire’

Si chiama Shadows By The Fire il terzo brano estratto da Aurōra, ultimo EP di Vittoria and the Hyde Park. Oggi vi mostriamo il video in anteprima, che loro descrivono così: «Un video semplice e pulito, con un focus sui nostri visi e sulle espressioni. Un approccio che mira a catturare tutte le piccole sfumature emotive che spesso si perdono nei videoclip più complessi. Volevamo dare spazio ai dettagli e alle sfumature, sia nella musica stessa che nel video».

VITTORIA AND THE HYDE PARK - Shadows By The Fire (Official Video)

Watch this video on YouTube

Un brano che racconta di un tradimento e delle oscurità che alcune relazioni devono subire a causa dell’abitudine e della monotonia. E la sorpresa è che nell’EP Aurōra c’è lo zampino di Bryan Adams: ogni brano è infatti accompagnato da una copertina scattata dal musicista, da anni anche fotografo per musica e moda. La collaborazione con i VHP è nata un pomeriggio su Instagram, quando Vittoria lo ha taggato in una story alla quale il cantante ha poi risposto, e col tempo è nata un’amicizia. Dopo aver invitato i VHP al suo concerto a Milano, chiacchierando nel backstage, si è proposto come fotografo per la copertina di Aurōra: la band è quindi volata a Parigi per gli scatti.