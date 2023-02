Vittoria and the Hyde Park, guarda il video di ‘Don’t Drink The Water’

È uscito oggi il nuovo singolo dei Vittoria and the Hyde Park, Don’t Drink The Water.

Il brano è il secondo estratto – dopo Never Too Much – dell’EP della band, Aurōra, e come tutte le canzoni presenti nell’EP è accompagnato da una foto scattata da Bryan Adams. Il rocker ha infatti conosciuto la band per una casualità, per un tag ironico su Instagram che, in poco tempo, ha fatto nascere un’amicizia e un sodalizio artistico.

Qui su Rolling Stone vi proponiamo – in anteprima – il video diretto da Itaca, il videomaker che sta seguendo la band sin dagli esordi.