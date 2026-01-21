Violet Grohl ha dedicato a David Lynch una canzone che fa molto ‘Twin Peaks’

“Che cos’è il paradiso senza di te?” chiede Violet Grohl in una canzone che ha pubblicato ieri. La figlia di Dave Grohl ha scritto What’s Heaven Without You dopo la morte di David Lynch e gli incendi che hanno devastato parti di Los Angeles nel 2025. Ieri sarebbe stato l’80esimo compleanno del regista.

La canzone è uscita su Bandcamp accompagnata da poche righe scritte dalla cantante: «È stata scritta in memoria di David Lynch insieme a due dei miei collaboratori preferiti, Persia Numan e Justin Raisen. Ci siamo visti pochi giorni dopo il caos e la devastazione causati dagli incendi di Los Angeles e abbiamo riversato tristezza e dolore in questo pezzo. Speriamo che possiate trovarvi qualcosa che vi risuoni dentro. L’impatto che ha avuto sull’arte ha qualcosa di magico, ci manchi David».

What’s Heaven Without You è la terza canzone pubblicata ufficialmente da Violet Grohl dopo Thum e Applefish uscite a dicembre. Nel 2021 aveva pubblicato Nausea in coppia col padre, che l’ha coinvolta in vari suoi concerti e iniziative benefiche, tra cui una apparizione al Fire Aid.