Violet Grohl canta i Nirvana con il padre Dave

Lo scorso sabato, la figlia di Dave Grohl, Violet, si è unita al pianista di David Bowie Mike Garson per eseguire una serie di cover di Bowie durante un concerto al Sun Rose di Los Angeles. A un certo punto alla batteria si è messo Dave, e i tre hanno suonato Show Me How dei Foo Fighters e Heart-Shaped Box dei Nirvana.

Con l’accompagnamento di Garson e della sua band, Violet Grohl ha cantato The Man Who Sold the World, Where Are We Now?, Lady Grinning Soul, Life on Mars? e Aladdin Sane.

Violet Grohl è stata in tournée con i Foo Fighters come corista e probabilmente si unirà alla band quando nel prossimo tour estivo negli stadi. Il video di Heart-Shaped Box: