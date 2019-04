Vinicio Capossela torna con un nuovo disco

Si intitolerà Ballate per uomini e bestie l’undicesimo disco in studio di Vinicio Capossela, e sarà pubblicato il 17 maggio da La Cùpa/Warner Music Italy. L’album è stato anticipato in queste ore dal lancio da Il povero Cristo, singolo accompagnato da uno splendido videoclip girato a Riace e interpretato da Enrique Irazoqui, il Gesù del “Vangelo secondo Matteo” Pier Paolo Pasolini, e Marcello Fonte, Palma d’oro a Cannes nel 2018 per Dogman.

Capossela parla del nuovo disco come di “un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura”. Nei prossimi mesi l’artista lo porterà anche dal vivo nei teatri italiani.