Vinicio Capossela torna con un disco e un tour: ‘Bestiario d’amore’

Dopo un anno in cui è stato in giro a suonare il suo ultimo album Ballate per uomini e bestie, nel 2020 Vinicio Capossela sta per tornare con un altro tour intitolato Bestiario d’amore – un concerto intimo a tema amoroso che, appropriatamente, debutterà il prossimo San Valentino alla Union Chapel di Londra. Nello stesso giorno uscirà anche il disco omonimo – che non è un vero album ma più “una piccola opera composta di 4 brani di ambientazione trobadorica” ispirata a un testo dell’erudito del 1200 Richart de Fornival.

Le prime tre tappe del tour italiano – in cui Capossela sarà accompagnato da un’orchestra – sono previste a Taranto, Fasano e San Severo a partire dal 22 febbraio. Le altre date, a giugno, saranno più narrative, solo piano e voce, a Lugo di Romagna, Ravenna e Roma (alle terme di Caracalla).