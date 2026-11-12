Vinicio Capossela e la pericolosa voglia di ‘Ordine e pulizia’

Tra pulizia e polizia cambia soltanto una vocale. Ed è proprio su questo cortocircuito che Vinicio Capossela costruisce Ordine e pulizia, il nuovo singolo estratto da Milk Wood Bar, l’album di inediti in uscita il 22 gennaio 2027 per BMG. Una canzone che parte dall’ossessione per l’igiene domestica per arrivare a parlare di controllo sociale, repressione del dissenso e pulizia etnica.

A ispirarla è Mrs Ogmore Pritchard, ribattezzata signora Neri Bianchi, uno dei personaggi di Under Milk Wood, il poema per voci di Dylan Thomas da cui prende forma l’intero disco. Una donna ossessionata dall’ordine e dalla pulizia, al punto da considerare ogni presenza umana una possibile contaminazione. Nella rilettura di Capossela, la sua mania diventa una metafora di una società che, in nome del decoro e della sicurezza, vorrebbe cancellare ogni differenza.

«L’alibi della sicurezza agitato compulsivamente fino a farlo divenire una superstizione, una credenza, un totem di fronte al quale cedere volontariamente sempre più consistenti porzioni di vita e di libertà, può portare alle più estreme conseguenze», spiega Capossela. Che sottolinea: «Il silenzio dell’ordine è quello che ogni dittatura conosce, la pulizia etnica è il risultato più avanzato della sua messa in opera».

Ordine e pulizia è una sorta di rock opera, con richiami ai Queen e ai Supertramp, un ritmo twist che accompagna i gesti ripetitivi dello spazzare e dello strofinare, una sezione di ottoni, un coro e la partecipazione del controtenore Raffaele Pe. Nell’arrangiamento trovano spazio anche le sirene della polizia. Un brano grottesco, lontano dalle atmosfere intime del precedente singolo Oltre il bosco.

Vinicio Capossela - Ordine e Pulizia (Official Video)

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Il video, diretto da Agnese Carbone, è stato realizzato utilizzando le immagini dello spettacolo E morte non avrà dominio, che Capossela sta portando nei teatri insieme a Pierpaolo Capovilla. Lo spettacolo, partito lo scorso ottobre dal Teatro Olimpico di Roma, presenta in anteprima le canzoni del nuovo album e proseguirà fino al 21 dicembre, quando si concluderà al Teatro Verdi di Firenze. Il disco è già disponibile in preordine ed è stata svelata anche la tracklist di Milk Wood Bar con Nada e Leandra Bordone.

La tracklist di Milk Wood Bar:

1. Oltre il bosco

2. Gatto blues

3. Ricordati di Rosie (feat. Nada)

4. E morte non avrà dominio

5. E ci sposeremo (feat. Leandra Bordone)

6. Jack il nero

7. Lilly allo specchio (feat. Leandra Bordone)

8. L’unico bacio

9. Gli orologi

10. Canzone di Polly (feat. Nada)

11. Spazza il mio camino

12. Ordine e pulizia

13. Ai cancelli dell’Eden

14. L’età dell’innocenza

15. Eli Jenkins’ prayer

16. Il paradiso terrestre

17. Milk Wood Bar