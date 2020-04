Vincenzo De Luca ‘interpreta’ il pezzo di Frankie hi nrg ‘Quelli che benpensano’: il video

“Resterete senza fiato! Quello che DJ Stile ha fatto è da pelle d’oca… Vedere per credere!”, assicura Frankie hi nrg mc su Twitter. Si riferisce al video postato da Federico Ferretti aka Dj Stile in cui l’hit del 1997 di Frankie Quelli che benpensano è interpretato dal presidente della Regione Campania, usando frammenti dei suoi discorsi. Effettivamente passaggi come “tiratissimi, s’infarinano, s’alcolizzano e poi s’impastano su un albero” suonano bene in bocca anche al castigamatti De Luca.

Nel video originale Frankie guidava un taxi per le strade di Roma ora con vari passeggeri, ora con a fianco Riccardo Sinigallia, che cantava il ritornello. Nel video postato da Ferretti, il viso del rapper è sostituito da quello di De Luca. Il remake è piaciuto anche al Pojana.