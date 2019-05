Video del giorno: il cantante dei Judas Priest tira un calcio al telefono di uno spettatore

Prende la mira, breve rincorsa e tac: con una punizione “a tre dita” in stile Roberto Carlos (ma con il piede destro) il cantante dei Judas Priest ha mandato nella ionosfera il cellulare di uno spettatore del concerto.

È successo qualche giorno fa, il 25 maggio, alla data di Rosemont, Illinois, degli Uriah Heep, di cui i Judas Priest sono appunto gruppo spalla. Pare comunque dalle ricostruzioni che il fan in questione se lo sia meritato. Già un cellulare alzato può dare fastidio di suo, ma se in più accendi anche il faro della fotocamera puntandolo in faccia al cantante dalla prima fila, allora ci può stare che uno s’incazzi.

E così Rob Halford ha fatto. Spedendo svariate file più indietro il maligno apparecchio. Qui sopra c’è un video che documenta il momento esilarante, ma saremmo curiosi di vedere anche il video fatto dal protagonista della vicenda molesta. Sempre che il suo cellulare non sia esploso all’impatto col suolo.