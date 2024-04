Victoria dei Måneskin ha annunciato la sua prima data in Italia

Victoria dei Måneskin terrà a fine aprile la sua prima data in Italia. Dopo aver annunciato a febbraio il suo primo tour come dj, la bassista terrà il suo set al Cocoricò di Riccione martedì 30 aprile. Durante la serata durante si esibirà anche il dj e producer brasiliano Mochakk.

A fine febbraio Victoria ha pubblicato su Soundcloud il suo primo mix. Titolo: Victoria’s Treat. In copertina: un paio di mutandine rosa col nome della musicista e le immancabili stelline. Lo trovate a questo link.

La data, l’unica prevista per ora in Italia, si aggiunge a un calendario di esibizioni in tutta Europa. Commento di Rosalía: «Let’s go VIIIIIICCCCCC».