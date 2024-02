Dai palchi dei festival estivi ai club. Victoria De Angelis dei Måneskin ha pubblicato il suo primo mix. Titolo: Victoria’s Treat. In copertina: un paio di mutandine rosa col nome della musicista e le immancabili stelline.

Lo si trova su Soundcloud (vedi sotto) e va da The Function di €uro Tra$h & Yellow Claw (“At the club I shake my ass, at the party I shake my ass”) a 1, 2 Step di Ciara & Missy Elliot passando per Dinero facil di CRRDR, Make That Bounce di Justin Jay e altri pezzi uniti in un mix di un’ora.

«Do show it some love and remember to bounce!!», scrive Victoria che da tempo sta facendo anche dj set per eventi e brand.