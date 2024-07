Brutta disavventura romana per Vicky Cornell, moglie di Chris Cornell, frontman dei Soundgarden e degli Audioslave scomparso nel 2017. Mentre passeggiava per il centro della capitale, su via del Corso, un uomo le si è avvicinato per rubarle l’orologio, un Rolex del valore di 50mila euro. Purtroppo però non finisce qui: l’uomo l’ha colpita con un pugno nello stomaco. La rapina è avvenuta all’angolo con via dei Greci. Sono in corso le indagini della polizia.