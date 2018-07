Vhelade, in anteprima il nuovo video ‘Straniero’

Da oggi on air in radio e in tutti gli store digitali, Straniero è il quinto singolo estratto da Afrosarda, il nuovo album della cantautrice Vhelade.

Il titolo del brano è un evidente tributo a Lucio Battisti, a quel manifesto di speranza e di risveglio scritto più di 30 anni ma assolutamente attuale per il tema che tratta.

Un brano all’avanguardia ma anche di denuncia verso una società che troppo spesso cede agli stereotipi nei confronti del diverso, ignorando che la diversità è un’occasione preziosa di arricchimento, ciò che ci rende umani.

La stessa Vhelade ha curato la regia del video, volutamente in bianco e nero per sottolineare simbolicamente l’annullamento di tutti i colori e la valorizzazione dell’uguaglianza. L’artista è protagonista della clip insieme ad altri 9 volti di persone straniere, o estranee ad un certo tipo di mentalità, rappresentanti del mondo e delle infinite diversità che lo arricchiscono.