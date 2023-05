Verdena, Carl Brave, Noyz Narcos, Naska e Rose Villain nella lineup di OLTRE Festival a Bologna

OLTRE Festival si appresta ad arricchire la sua lineup per la quinta edizione, che si terrà dal 23 al 25 giugno presso il Parco delle Caserme Rosse a Bologna. La grande novità di quest’anno è l’introduzione del doppio palco, che garantirà un’esperienza musicale ancora più coinvolgente, sulla scia dei principali festival europei. Un’evoluzione che segna il cammino di crescita di OLTRE Festival, appuntamento nato nel 2019 con l’obiettivo di offrire un’arena estiva dedicata alla musica e alle attività culturali facendo inoltre scoprire luoghi meno conosciuti della città metropolitana di Bologna. «OLTRE Festival 2023» racconta l’organizzazione «vuole essere un’edizione completamente fluida, che va oltre le etichette e i preconcetti di genere e generi musicali, che mette al centro la diversità in tutte le sue sfumature.»



Tra gli artisti già annunciati — come Carl Brave, Verdena, Nitro, Fuera e Rosa Chemical — si aggiungono ora Noyz Narcos, Naska, BNKR 44, Rose Villain e Kid Yugi, completando così il cartellone principale dell’evento. Una line up che pur dimostrando ambizione e ricerca è ancora soggetta ad aggiornamenti. Quindi le sorprese non sono certo finite qui.



La giornata inaugurale, il 23 giugno, inizia in grande stile con le esibizioni di Rose Villain, fresca di debutto con l’album Radio Gotham; la sorpresa di Sanremo 2023 Rosa Chemical e uno dei principali esponenti della scena romana, Carl Brave, che si esibirà accompagnato da una band composta da ben undici elementi. Il 24 giugno sarà il turno di Meg, che porterà il suo pop sofisticato e di ricerca recentemente tornato centrale con il suo ultimo album Vesuvia; del nuovo idolo del pop-punk Naska e dei tanto attesi Verdena, che ritornano così a Bologna, luogo da cui era iniziato il loro Volevo Magia Tournel 2022. La serata conclusiva, il 25 giugno, si annuncia ricca di emozioni con i concerti della giovane rivelazione dell’hip hop italiano Kid Yugi; il collettivo di Bomba Dischi BNKR 44; il trio alt/rap dei Fuera; il coinvolgente live di Nitro e il gradito ritorno di Noyz Narcos.



I biglietti per OLTRE Festival sono disponibili su TicketOne e Boxer Ticket, sia per le singole giornate che per l’abbonamento completo.



Qui potete trovare il link per l’abbonamento completo.

Qui invece le singole giornate:

Prevendite DayOne: (Boxer – TicketOne)

Prevendite DayTwo: (Boxer – TicketOne)

Prevendite DayThree: (Boxer – TicketOne)