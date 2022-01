Verdena, ascolta la colonna sonora di ‘America Latina’

Finalmente, due settimane dopo l’uscita di Scintillatore (Bambola a gas) e a sette anni dal doppio album Endkadenz Vol.1 e Vol.2, i Verdena hanno pubblicato la colonna sonora completa di America Latina, il film dei Fratelli d’Innocenzo presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e in sala in questi giorni.

La colonna sonora è stata costruita a partire da Fenuk, una compilation di suite strumentali registrate da Luca Ferrari nel 2010, nel periodo in cui Alberto stava scrivendo i testi di Wow. Da queste suite i registi hanno scelto due temi, che poi la band ha sviluppato «in diverse variazioni». La musica, ha raccontato la band sui social, è stata quindi sviluppata in parallelo alle riprese del film e attraverso «un confronto costante e continuo».

In scaletta ci sono 19 brani, varie reinterpretazioni delle composizioni Brazil, Scintillatore – anche in versione “Kurt Cobain” – Lullaby, più Stagno Brano, l’unico brano senza arrangiamenti alternativi. Il disco è disponibile da oggi in digitale e anche in vinile, con un’edizione a tiratura limitata e numerata. Potete ascoltare tutto qui sotto: