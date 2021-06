Venerus, Iosonouncane, Kokoroko: ecco la lineup di Acieloaperto 2021

Il 19 giugno torna Acieloaperto, il festival organizzato dall’associazione Retropop nella Rocca Malatestiana di Cesena e nella vicina Villa Torlonia a San Mauro Pascoli. È la nona edizione della rassegna, che quest’anno propone un cartellone di artisti di tutti i tipi, sia italiani che internazionali.

Dopo i sold-out di Willie Peyote e Niccolò Fabi e gli annunci di Iosonouncane, Arlo Parks, Kokoroko e I Hate My Village, Retropop ha annunciato l’ultimo nome della lineup, Venerus, che il 7 agosto porterà sul palco i brani del suo ultimo disco Magica Musica (di cui abbiamo parlato qui). Tutti i biglietti di Acieloaperto sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne. Le aree concerto prevederanno esclusivamente posti a sedere, come previsto dalle norme anti-Covid. Per ulteriori informazioni, visitate il sito della rassegna. Qui, invece, il video celebrativo dell’edizione del 2020.

Ecco il calendario completo dei concerti:

19/06 ROCCA MALATESTIANA – WILLIE PEYOTE (doppio show)

16/07 – 17/06 (sold out) ROCCA MALATESTIANA – NICCOLÒ FABI

06/08 ROCCA MALATESTIANA – KOKOROKO

07/08 ROCCA MALATESTIANA – VENERUS

20/08 VILLA TORLONIA – IOSONOUNCANE

26/08 VILLA TORLONIA – I HATE MY VILLAGE

31/08 VILLA TORLONIA – ARLO PARKS