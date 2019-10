Vasco Rossi suonerà al Circo Massimo

A pochi giorni di distanza dall’uscita del nuovo singolo Se ti potessi dire e dopo l’annuncio del suo festival a Imola, Vasco Rossi ha confermato che la prossima estate suonerà al Circo Massimo di Roma.

La notizia è arrivata dalle pagine del Messaggero ed è stata confermata da Vasco sul suo profilo Instagram. La data del concerto non è stata ancora scelta, ma secondo la ricostruzione del quotidiano potrebbe essere fissata nella seconda metà di giugno. Il tour inizierà a Firenze Rocks, in programma dall’11 al 14 giugno. Se ti potessi dire, il nuovo singolo che anticipa il doppio album live in arrivo a dicembre, uscirà venerdì 25 ottobre.